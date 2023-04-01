В России выставили на продажу суперпикап на базе нового «Гелика»

Пикап Brabus на базе нового «Гелика» продают в Москве: очень дорого.

Фото: Avito.ru Avito.ru

Мастерская TopCar Design готова расстаться с суперпикапом Brabus 800 Adventure XLP. За эксклюзивный автомобиль с глубоко модернизированным кузовом, двигателем и ходовой собираются выручить 68 миллионов рублей (эквивалент 800 тысяч евро). Три года назад цены на аналогичные грузовички стартовали с 576 тысяч евро, однако тираж изделий Brabus ограничен.

Brabus 800 Adventure XLP — пример глубокого тюнинга. Колёсная база исходного внедорожника увеличена на полметра, добавлены грузовая платформа, портальные мосты, широкофюзеляжный обвес, силовые бамперы и многое другое. Под капотом «битурбовосьмёрка» мощностью 800 лошадиных сил и крутящим моментом 1000 Нм.

Экземпляр из Москвы выпущен в 2022 году. На одометре 789 километров, в прошлом сезоне машина принимала участие в показах Brabus. Пикап оформлен в чёрно-белых тонах, это касается и салона в цвете жженого дуба, и дымчатого кузова. Второй такой машины в России нет, хотя в прошлом году у нас продали технически близкий апельсиновый Brabus 700 Adventure XLP.