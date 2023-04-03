В августе в Россию придет новая марка с бюджетными электрокарами

В Россию придет новый автомобильный бренд с бюджетными электрокарами.

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Портал Drom.ru выяснил: не за горами начало поставок китайских минивэнов Dayun Yuanzhi M1, а чуть позже у нас появится компактный городской хэтчбек Dayun Yuehu S1. Дистрибьютор в России уже найден, в настоящий момент фирма Dayun занята сертификационными испытаниями своих машин. В будущем до нашей страны доберутся новейшие «батарейные» премиум-модели Dayun.

Китайская марка Dayun основана в 1987 году, но до недавнего времени в гамме были только тяжёлые грузовики, коммерческий и пассажирский транспорт, а также мотоциклы. В сегмент электромобилей Dayun ворвался в 2021 году, и пока под материнским брендом выпускают две «батарейные» модели — вышеупомянутые минивэн Yuanzhi M1 и ситикар Yuehu S1.

Салон Dayun Yuanzhi M1

Экспансия в Россию начнётся именно с однообъёмника Yuanzhi M1. Речь идёт о 4,85-метровом трёхрядном автомобиле с автономностью 550 километров (CLTC) и стартовой ценой 178 тысяч юаней (2,0 миллиона рублей). Под капотом 187-сильный электродвигатель, дорожный просвет достигает 160 миллиметров.

Dayun Yuehu S1

Dayun Yuehu S1

Более доступная модель — городской хэтчбек Yuehu S1. По предварительным данным, пятидверка для России отличится оригинальной техникой: у неё будет форсированный мотор и более ёмкая батарея на 60 киловатт-часов. В Китае сити-кар оснащается 48-сильным двигателем и вдвое меньшим аккумулятором, так что запас хода — до 330 километров (CLTC). Цены стартуют с 76 тысяч юаней (эквивалент 860 тысяч рублей).