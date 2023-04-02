Россиян предупредили о штрафах за парковку во дворах

В России парковка во дворах разрешается, но в четком соответствии с правилами, рассказала юрист Елена Кудерко. Об этом пишет «Прайм».

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По закону, пояснила эксперт, расстояние от парковки до фасада дома должно быть не менее 10 метров. Она добавила, что если стоянка рассчитана на 50-100 автомобилей, то расстояние от нее до дома должно быть не менее 25 метров.

Кудерко уточнила, что нередко это правило не соблюдается и от машин до окон здания расстояние составляет менее 10 метров.

Вместе с тем, правила учитывают реальное положение дел. В том случае, если на придомовой территории нет паркинга, разрешается оставлять машину на тротуаре, отметила юрист. Она добавила, что при этом автомобилисты обязаны оставлять проход для пешеходов не менее двух метров.

Нарушение этого условия, подчеркнула Кудерко, обойдется юридическому лицу в 300 тыс. рублей, физическому - в 5 тыс. рублей.