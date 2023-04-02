Раскрыта внешность серийного внедорожника Tank 400

В китайской прессе появились фотографии прототипа «четырёхсотого», сделанные прямо на заводе в Цзинмэне. От концепта двухлетней давности массовая модель отличается выштамповками боковин, оформлением колёсных арок, дизайном порогов, колёсными дисками и шильдами. На внутреннем рынке Tank 400 ждут уже в этом году, причём новинка не должна быть заметно дороже соплатформенного «трёхсотого».

Фото: Motor.ru Motor.ru

Конструктивное отличие Tank 400 от знакомого россиянам «трёхсотого» — растянутая на десять сантиметров колёсная база. В остальном конструкции идентичны: рамная архитектура, независимая передняя подвеска и задний неразрезной мост, под капотом ожидается продольно расположенный бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра.

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У формально «старшего» внедорожника оригинальный пятидверный кузов, причём створка багажника тоже открывается вбок, а запасное колесо крепится к ней на кронштейне. Фотографий салона пока нет, но концепт удивил аналоговой приборной панелью в духе дорогих часов и гигантским широкоформатным тачскрином медиасистемы.