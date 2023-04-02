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1 час назад

Mercedes-Benz показал первое фото обновлённого кроссовера GLS

Motor.ruиещё 1

Фирма завершает череду планового обновления своих кроссоверов — последней из премьер должен стать флагманский GLS, который является самой роскошной моделью марки, не считая представителей люксового суббренда Maybach. За пару дней до официальной презентация рестайлингового автомобиля компания показала первый тизер новинки, дающий представление о масштабе изменений машины. работать над ним в Mercedes-Benz будут по тому же рецепту, по которому ранее был проведён рестайлинг Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe.

Mercedes-Benz показал первое фото обновлённого кроссовера GLS
Фото: Motor.ruMotor.ru

Судя по единственному затемнённому изображению обновлённого GLS, у него изменятся фары, будет скорректирована форма бамперов, поменяется рисунок решётки радиатора. Вероятно, обновится палитра цветов кузова и линейка колёсных дисков.

Что касается интерьера, то в нём должны появиться новое рулевое колесо с сенсорными панелями-тачпадами на спицах и мультимедийная система MBUX последнего поколения. Кроме того Mercedes-Benz пообещал, что изменится и оснащение кроссовера, а потом можно ожидать новых опций.

С технической точки зрения глубоких перемен у Mercedes-Benz GLS не будет, поскольку предыдущие обновлённые кроссоверы в целом сохраняли имеющиеся силовые агрегаты, но получали 48-вольтовую гибридную систему и ряд мелких доработок. Вероятно, в аналогичном ключе поменяется и новая модель.

Автоновости,Maybach,Mercedes-Benz,
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