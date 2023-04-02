Дизельному BMW X5 повысили мощность почти до 500 лошадиных сил

Компания, которая сделала себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, представила свой новый проект. На сей раз в качестве базовой модели тюнеры взяли кроссовер BMW X5 поколения G05, причём не с бензиновым, а с дизельным двигателем. В итоге получился очень мощный автомобиль с впечатляющим крутящим моментом, который может потягаться и с иными чистокровными спорткарами. В новом проекте ателье отказалось от привычной схемы переименования автомобиля.
Доработанный кроссовер назвали просто Manhart BMW X5 M50d, но в остальном подход к тюнингу остался прежним. Стандартная машина, напомним, оснащается 3,0-литровым турбодизелем сразу с четырьмя нагнетателями.
Благодаря новому блоку управления MHtronik отдачу удалось увеличить с 400 лошадиных сил и 760 Нм до впечатляющих 465 сил и 870 Нм.
Визуально потенциал новинки выдают чёрные 23-дюймовые колёса Manhart Classic Line Y-Spoke с покрышками Continental SportContact 7. Кузов доработан за счёт лаконичного обвеса от Larte Design, выполненного из неокрашенного углепластика. Карбон также использован для отделки салона, который остался полностью стандартным, не считая ковриков с логотипами Manhart.