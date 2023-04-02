Дизельному BMW X5 повысили мощность почти до 500 лошадиных сил

Компания, которая сделала себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, представила свой новый проект. На сей раз в качестве базовой модели тюнеры взяли кроссовер BMW X5 поколения G05, причём не с бензиновым, а с дизельным двигателем. В итоге получился очень мощный автомобиль с впечатляющим крутящим моментом, который может потягаться и с иными чистокровными спорткарами. В новом проекте ателье отказалось от привычной схемы переименования автомобиля.