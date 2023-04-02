Porsche сделала VIP-версию гоночного 911

Компания Porsche показала специальную VIP-версию гоночного спорткара 911 GT3 Cup. В 2022 году монокубок Porsche Mobil 1 Supercup, в котором участники выступают на одинаковых 510-сильных купе Porsche 911 GT3 Cup (Type 992), отметил свое 30-летие. Серия проходит в рамках официальной гонки поддержки чемпионата мира Формула-1 и проводит свои гонки на тех же трассах и в те же дни, что и Гран-при. Чемпионат вырос из национального турнира Porsche Carrera Cup Deutschland, который провёл первый сезон в 1990 году. Более чем за 30 лет существования серии марка сделала свыше 5000 экземпляров гоночного Porsche 911 GT3 Cup разных поколений.

Актуальное поколение модели построено на базе Porsche 911 GT3 и особых технических изменений не подразумевает. Автомобиль сохранил 510-сильный атмосферный 4,0-литровый оппозитный мотор, который агрегатируется с секвентальной коробкой передач с подрулевыми переключателями.

Помимо обязательных систем безопасности гоночная версия отличается от дорожной только облегчённым кузовом и более развитой аэродинамикой. В мире проводится 34 гоночных серии, которые используют Porsche 911 GT3 Cup, а весь тираж автомобилей этой модели превосходит общее количество выпущенных всеми остальными автопроизводителями лимитированных версий своих суперкаров для дорог общего пользования.