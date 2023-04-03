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59 минут назад

Компания BYD представила дешевый электромобиль BYD Seagull с запасом хода более 400 км

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Компания BYD официально представила свой долгожданный новый электромобиль. BYD Seagull врывается на сцену с целью произвести революцию на зарождающемся рынке дешевых электромобилей. Он стоит менее 11 000 евро и имеет запас хода более 400 километров.

BYD представила дешевый электромобиль с запасом хода более 400 км
Фото: PNZdrivePNZdrive

В последние дни бренд BYD попал в заголовки газет в связи с его официальным появлением на испанском рынке легковых автомобилей. Этот колосс китайского автомобилестроения начал продажи электромобилей в Испании. И это при самом интересном товарном предложении.

Электрический автомобиль призван играть ведущую роль благодаря отличному соотношению между производительностью и ценой, которую он предложит. После многочисленных утечек и шпионских фотографий официально опубликованы первые изображения и детали нового электромобиля, с помощью которого BYD хочет произвести революцию в городской мобильности. Модель становится частью семейства BYD Ocean. Он будет расположен на одну ступень ниже BYD Dolphin.

Новинка основана на новой философии дизайна BYD. Он излучает свою индивидуальность. Дверные ручки, идеально вписанные в кузов, а также закрытая решетка радиатора подчеркивают важность аэродинамики. Обе фары имеют очень характерную форму.

Линейка Seagull изначально будет состоять из двух вариантов аккумуляторов LFP. Один на 30 кВтч , другой на 38 кВтч. Также будет два уровня мощности. Двигатель доступа будет производить мощность 75 л.с., а в качестве более производительной версии будет доступна версия мощностью 102 л.с. Автономность «Чайки» достигнет 405 км по циклу CLTC. Версия на 30 кВтч будет иметь запас хода 305 км.

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Новинка поступит в продажу до конца этого года. Первоначально электрокар будет доступен в Китае. Не исключено, что позже он может выйти на международные рынки.

Автоновости,BYD,
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