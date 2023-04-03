Водителей обязали останавливаться при аварии на парковке

Принципиальные разъяснения, касающиеся всех водителей страны, сделал Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Автолюбитель, задевший чужое авто на парковке, обязан остановиться и зафиксировать обстоятельства аварии. Продолжать движение будет нарушением, даже если водитель отъедет недалеко и остановится где-то поблизости.

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В ходе рассмотрения конкретного дела высокая инстанция, по сути расписала правила поведения водителя, не сумевшего без происшествий проехать во дворе. Самое главное: услышал стук - остановись. Данное правило у водителя должно работать на уровне рефлекса. Иначе какое-то время придется походить пешком.

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Горький урок для себя и для всех получила жительница Красноярска некая гражданка К. Однажды утром она на своем джипе задела "Ладу". Дело было во дворе одного из домов по проспекту Красноярский рабочий. Женщина как ни в чем не бывало продолжила движение и припарковалась рядом. То есть сказать, что она бежала без оглядки с места происшествия, строго говоря, нельзя. Однако суд все равно приравнял ее к беглецам и на год лишил водительских прав. Третья инстанция сочла, что решение принято правильное.

"Ссылка заявителя на то, что она не покидала место дорожно-транспортного происшествия, а осуществила парковку своего автомобиля в другом месте, не затрудняющем проезд в гаражный массив, не является основанием для освобождения К. от административной ответственности по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказано в постановлении Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Часть 2 данной статьи, напомним, как раз наказывает водителя за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Всем известно, что при ДТП необходимо немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Не важно, виноват водитель в аварии или нет. Если он к ней причастен, надо выполнить все юридические алгоритмы.

Однако тогда возникает другой вопрос: что делать, если проезд узкий и машина перегораживает движение.

Кассационный суд подтвердил: да, в таком случае необходимо освободить проезжую часть. Не стоит создавать пробку во дворе. Но прежде надо зафиксировать все детали.

"Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств", - сказано в постановлении.

При этом высокая инстанция подчеркнула: водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, "если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции".