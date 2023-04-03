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1 час назад

Водителей обязали останавливаться при аварии на парковке

Российская Газета

Принципиальные разъяснения, касающиеся всех водителей страны, сделал Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Автолюбитель, задевший чужое авто на парковке, обязан остановиться и зафиксировать обстоятельства аварии. Продолжать движение будет нарушением, даже если водитель отъедет недалеко и остановится где-то поблизости.

Водителей обязали останавливаться при аварии на парковке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе рассмотрения конкретного дела высокая инстанция, по сути расписала правила поведения водителя, не сумевшего без происшествий проехать во дворе. Самое главное: услышал стук - остановись. Данное правило у водителя должно работать на уровне рефлекса. Иначе какое-то время придется походить пешком.

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Горький урок для себя и для всех получила жительница Красноярска некая гражданка К. Однажды утром она на своем джипе задела "Ладу". Дело было во дворе одного из домов по проспекту Красноярский рабочий. Женщина как ни в чем не бывало продолжила движение и припарковалась рядом. То есть сказать, что она бежала без оглядки с места происшествия, строго говоря, нельзя. Однако суд все равно приравнял ее к беглецам и на год лишил водительских прав. Третья инстанция сочла, что решение принято правильное.

"Ссылка заявителя на то, что она не покидала место дорожно-транспортного происшествия, а осуществила парковку своего автомобиля в другом месте, не затрудняющем проезд в гаражный массив, не является основанием для освобождения К. от административной ответственности по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказано в постановлении Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Часть 2 данной статьи, напомним, как раз наказывает водителя за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Всем известно, что при ДТП необходимо немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Не важно, виноват водитель в аварии или нет. Если он к ней причастен, надо выполнить все юридические алгоритмы.

Однако тогда возникает другой вопрос: что делать, если проезд узкий и машина перегораживает движение.

Кассационный суд подтвердил: да, в таком случае необходимо освободить проезжую часть. Не стоит создавать пробку во дворе. Но прежде надо зафиксировать все детали.

"Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств", - сказано в постановлении.

При этом высокая инстанция подчеркнула: водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, "если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции".

Проще говоря, если повреждения небольшие, в пределах лимитов, и спора между водителями нет, все можно оформить самостоятельно. Но оформлять надо обязательно. Таким образом, вина женщины состояла в том, что она ничего не оформила. Порядок действий должен быть такой: остановиться, зафиксировать на фото и видео. Затем можно будет припарковаться где-то рядом, все оформить. Уезжать или даже просто уходить, не связавшись с водителем пострадавшего авто, юристы категорически не советуют.

Автоновости,Lada,
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