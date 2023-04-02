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14 минут назад

Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области из-за сбоя в информсистеме

ТАСС

Литва в воскресенье прекратила пропуск грузовых транспортных средств из Калининградской области из-за сбоя в работе таможенных информационных систем, сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Второго апреля Литовская Республика по причине сбоя в работе таможенных информационных систем прекратила пропуск грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву: в настоящее время прием и оформление автотранспорта не осуществляется", - указано в сообщении.

Очередь на выезд из России в Литву составляет 80 большегрузов. О времени возобновления штатной работы пункта пропуска "Кибартай" будет сообщено дополнительно.

В связи с этим Калининградская областная таможня предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское". На территории Российской Федерации программные средства работают в штатном режиме.

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