Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области

Литва в воскресенье прекратила пропуск грузовых транспортных средств из Калининградской области из-за сбоя в работе таможенных информационных систем, сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.
"Второго апреля Литовская Республика по причине сбоя в работе таможенных информационных систем прекратила пропуск грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву: в настоящее время прием и оформление автотранспорта не осуществляется", - указано в сообщении.
Очередь на выезд из России в Литву составляет 80 большегрузов. О времени возобновления штатной работы пункта пропуска "Кибартай" будет сообщено дополнительно.
В связи с этим Калининградская областная таможня предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское". На территории Российской Федерации программные средства работают в штатном режиме.