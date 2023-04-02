Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области

Литва в воскресенье прекратила пропуск грузовых транспортных средств из Калининградской области из-за сбоя в работе таможенных информационных систем, сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

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"Второго апреля Литовская Республика по причине сбоя в работе таможенных информационных систем прекратила пропуск грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву: в настоящее время прием и оформление автотранспорта не осуществляется", - указано в сообщении.

Очередь на выезд из России в Литву составляет 80 большегрузов. О времени возобновления штатной работы пункта пропуска "Кибартай" будет сообщено дополнительно.