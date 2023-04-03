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34 минуты назад

Вильфанд: Автомобилисты в Москве могут начать менять зимнюю резину, если ездят только днем

Российская Газетаиещё 1

Автомобилистам разрешили начать менять резину, если в ночные и утренние часы они не пользуются автомобилем. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Некоторые жители столицы не пользуются машинами утром, выезжают ближе к обеду, вот они могут уже менять резину, если поездки будут только днем", - сказал метеоролог в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он отметил, что остальным стоит подождать со сменой резины ещё около недели.

Сегодня в столице воздух прогреется до +13, временами будет проглядывать солнце. А вот во вторник возможны дожди, воздух прогреется до +12.

Автоновости,Видео,Роман Вильфанд,
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