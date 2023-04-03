Компания Honda отзывает 580 тысяч новых машин из-за проблем с тормозами. Японская корпорация признала, что на моделях Fit, Freed, Freed+, Vezel, StepWGN, Shuttle, Odyssey, CR-V, Insight, Grace, Jade, Accord, Honda e и Clarity может быть неисправен датчик давления тормозной жидкости. В результате вышеупомянутыми автомобилями станет сложнее управлять: изменится усилие на педали тормоза, и для замедления потребуется прикладывать большее усилие.

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Honda утверждает, что в группе риска машины, выпущенные со 2 июля 2018 года по 1 марта 2022 года. Неисправность возникла из-за заводского брака: нарушение технологии спровоцировало попадание монтажного масла на датчик давления тормозной жидкости. Зафиксировано четыре несчастных случая и около 1100 жалоб на некорректную работу тормозов.

Пока отзывная кампания Honda касается только автомобилей для внутреннего рынка. На всех машинах из группы риска проверят тормозную систему и, при необходимости, заменят неисправный датчик. Все работы будут произведены бесплатно для владельцев. В Россию могла попасть небольшая часть праворульных машин.