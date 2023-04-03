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28 минут назад

В США пустили с молотка утилитарный пикап Mercedes-Benz G-Class

Motor.ru

В США пустили с молотка утилитарный пикап Mercedes-Benz G-Class. На аукционе Mecum сменил владельца 30-летний армейский «Гелендеваген» в кузове W461. Речь идёт об отреставрированном автомобиле, однако мастера постарались соответствовать оригиналу: из элементов «тюнинга» в G-Class только простенькая медиасистема с сенсорным экраном. Цена лота не уточняется, однако обычно подобные экземпляры стоят порядка 50 тысяч долларов.

В США пустили с молотка утилитарный пикап Mercedes-Benz G-Class
Фото: mecum.commecum.com

Кондовые «Гелики» можно встретить на улицах нечасто, однако Mercedes-Benz до сих пор выпускает такие модификации для нужд армии и полиции. Грузовичок 1993 года выпуска с аукциона Mecum примечателен тем, что был доставлен в США в составе малой партии из девяти штук. На одометре 35 тысяч миль (56 тысяч километров).

Из атрибутов комфорта только кондиционер, а в остальном автомобиль утилитарный: у «Гелика» рессорная задняя подвеска, механические стеклоподъёмники, ручная коробка передач с понижающим рядом, а под капотом коммерческий 2,9-литровый турбодизель. Зато у вездехода есть шноркель, багажник на крыше, стальные бамперы, сетки на фарах, а борта откидываются в три стороны.

В России тоже выставили на продажу по-своему редкие «Гелики»: в наличии есть секретный вездеход от подразделения Mercedes-AMG и инфернальный пикап Brabus мощностью 800 лошадиных сил.

Автоновости,Brabus,Mercedes-Benz,
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