АвтоВАЗ не планирует выпускать Renault Logan первого поколения

Отечественный производитель АвтоВАЗ пока не планирует выпускать Renault Logan первого поколения. Окончательное решение может быть озвучено после переговоров.

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В 2022 году в Сети появилась информация о том, что Россия и Иран будут проводить переговоры для решения вопроса о выпуске автомобилей. Речь идет о модели Renault Logan первой генерации. Сообщалось, что собирать такие транспортные средства могут на территории РФ. В Иране данный автомобиль должен появиться в продаже под новым именем - Saipa P90. Проект все еще находится в стадии разработки, поэтому информации о сроках выхода нет.

Еще недавно в России выпускали автомобили бренда Renault. Поэтому возобновление сборки Logan первого поколения вряд ли является трудной задачей. Однако производитель АвтоВАЗ, вероятно, не заинтересован в реализации такого плана.

В ближайшее время будет проведена встреча президента компании “АвтоВАЗ” Максима Соколова и посла другой страны. В рамках переговоров может решаться вопрос и о производстве транспортных средств в России.

Напомним, что модель Renault Logan первой генерации выпускалась в Иране на производственной площадке Saipa. Тогда автомобиль носил название Tondar 90. Сборка была приостановлена в 2018 году из-за влияния западных стран. В 2020 году компания Saipa представила проект P90. Он предполагал внешнее обновление и изменения в технической части у прежней Tondar 90.