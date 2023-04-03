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1 час назад

АвтоВАЗ не планирует выпускать Renault Logan первого поколения

Car.ru

Отечественный производитель АвтоВАЗ пока не планирует выпускать Renault Logan первого поколения. Окончательное решение может быть озвучено после переговоров.

АвтоВАЗ не планирует выпускать Renault Logan первого поколения
Фото: Car.ruCar.ru

В 2022 году в Сети появилась информация о том, что Россия и Иран будут проводить переговоры для решения вопроса о выпуске автомобилей. Речь идет о модели Renault Logan первой генерации. Сообщалось, что собирать такие транспортные средства могут на территории РФ. В Иране данный автомобиль должен появиться в продаже под новым именем - Saipa P90. Проект все еще находится в стадии разработки, поэтому информации о сроках выхода нет.

Еще недавно в России выпускали автомобили бренда Renault. Поэтому возобновление сборки Logan первого поколения вряд ли является трудной задачей. Однако производитель АвтоВАЗ, вероятно, не заинтересован в реализации такого плана.

В ближайшее время будет проведена встреча президента компании “АвтоВАЗ” Максима Соколова и посла другой страны. В рамках переговоров может решаться вопрос и о производстве транспортных средств в России.

Напомним, что модель Renault Logan первой генерации выпускалась в Иране на производственной площадке Saipa. Тогда автомобиль носил название Tondar 90. Сборка была приостановлена в 2018 году из-за влияния западных стран. В 2020 году компания Saipa представила проект P90. Он предполагал внешнее обновление и изменения в технической части у прежней Tondar 90.

Есть информация о планах сборки новой модели. Автомобиль может получить турбированный двигатель рабочим объемом 1.5 литра, мощность которого составляет 112 л.с. Альтернативная силовая установка - атмосферник на 1.6 литра мощностью 108 – 115 л.с. Автопроизводитель SAIPA планирует представить собственные модели и на рынке России.

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