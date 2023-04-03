В России стартовали продажи новых кроссоверов Hyundai Creta

Дилеры привезли в Россию кроссоверы Hyundai Creta 2023 модельного года. Как выяснила "Российская газета", за новые автомобили просят от 2 500 000 до 2 741 000 рублей.

Фото: Hyundai Hyundai

Стоит отметить, что такие Creta отличаются дизайном передней части от машин, ранее производимых на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Кроссовер получил безрамочную решетку радиатора и вертикальные фары. Получился коктейль из нового Tucson и Palisade. Единственное изменение на корме - другая нижняя накладка на бампере, колеса могут быть только 17-дюймовыми.

У машин только один мотор - 1,5 литровый атмосферник (115 л.с.), с ним работает вариатор IVT, но привод только передний. При этом есть два "внедорожных" режима противобуксовочной электроники - для песка и грязи.

Среди опций продавцы заявляют LED-оптику, круиз-контроль, камеру заднего вида, мультируль, мультимедиа с большим экраном, кондиционер, панорамный крышу, электропривод складывания зеркал, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки.

В объявлениях также указывается, что автомобили приехали в Россию из ОАЭ.