$76.45+0.1482.39-0.75
54 минуты назад

Mazda планирует начать выпуск премиальных автомобилей

Газета.Ruиещё 3

Руководитель североамериканского подразделения японского автоконцерна Mazda Том Доннелли рассказал о планах компании до 2030 года. По его словам, бренд должен составить конкуренцию в продажах машинам премиального класса. Об этом сообщает autonews.com.

Mazda планирует начать выпуск премиальных автомобилей
Фото: MazdaMazda

На первом этапе на мировой авторынок поступят премиальные кроссоверы CX-90 и CX-70. При этом, первую модель Mazda уже представила. По словам Доннели, CX-90 является самым премиальным автомобилем бренда из когда-либо созданных.

На втором этапе Mazda планирует сосредоточиться на выпуске электромобилей. К 2030 году каждая модель в линейке японского бренда будет иметь как минимум одну полностью электрическую версию.

Автоновости,Mazda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий