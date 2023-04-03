Опасная прогулка москвича по проезжей части попала на видео

Мужчина решил прогуляться по оживленной дороге в центре Москвы и попал на видео. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал «Басманный район Москвы М125».

На кадрах видно, как пожилой россиянин с тростью идет вдоль проезжей части между автомобилями. «Ты не ты, когда торопишься куда-то. То чувство, когда ты машина», — пошутила администрация группы.

Поведение мужчины вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сети. «Видимо, перепутал с тротуаром. Странно, что никто не остановился и не помог, москвичи...», — отметили в комментариях.