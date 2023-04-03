Haval показала фото нового рамного внедорожника

Автопроизводитель был вынужден раскрыть информацию о внедорожнике после утечки информации о том, что он будет продаваться как следующее поколение Haval H5. Издание утверждает, что тот же тизер попал в интернет на несколько часов раньше официального поста. Интересно, что на машине была табличка с надписью «новенький Haval H5». На финальном варианте картинки на табличке написано «Haval P04».