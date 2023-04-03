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29 минут назад

Новый полноразмерный внедорожник Haval показан на официальном тизере

ПроКроссовер.ру

Компания Haval поделилась фотографией нового полноразмерного внедорожника, предварительно известного как P04. Ранее СМИ узнали, что автомобиль разделит платформу с грузовиком Great Wall King Kong Poer.

Haval показала фото нового рамного внедорожника
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Автопроизводитель был вынужден раскрыть информацию о внедорожнике после утечки информации о том, что он будет продаваться как следующее поколение Haval H5. Издание утверждает, что тот же тизер попал в интернет на несколько часов раньше официального поста. Интересно, что на машине была табличка с надписью «новенький Haval H5». На финальном варианте картинки на табличке написано «Haval P04».

Имея длину более 5 метров, P04 представляет собой довольно громоздкий грузовой автомобиль. Он имеет конструкцию кузова на раме и может поставляться с несколькими вариантами двухлитровых турбодвигателей на выбор, например, King Kong Poer, на котором он основан. Последний имеет максимальную мощность 230 л.с

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