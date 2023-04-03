Покупатели в Москве потратили на легковые автомобили 66 млрд рублей

По данным исследования «Автостат Инфо», покупатели в Москве потратили на покупку легковых автомобилей 66 млрд рублей. Оборот с продажи вырос здесь с января по февраль с 31 до 36 млрд рублей.

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По результатам продаж за отчетный период оборот, полученный от реализации SUV на столичном авторынке вырос с 25,8 до 28 млрд рублей и составил 53,7 млрд рублей, заняв таким образом основную долю в структуре выручки за январь-февраль текущего года.

Наибольший объем выручки с продаж на авторынке Москвы продемонстрировал в отчетный период Mercedes G-Класса. За январь-февраль 2023 года покупатели в столице приобрели 105 таких внедорожников и потратили на них 4,6 млрд рублей. Оборот от реализации люксовых Mercedes S-Класса (продано 100 авто) за тот же период составил 4,2 млрд рублей, что позволило модели занять второе местов в рейтинге самых доходных столичных машин. На третье месте в этом списке оказался Geely Coolray, который за два отчетных месяца разошелся на авторынке Москвы в количестве 1631 ед.

С продажи такого объема машин авторитейлеры заработали 3,75 млрд рублей. В топ-5 самых доходных моделей столичного авторынка по результатам января-февраля текущего года вошли две Chery — Chery Tiggo 7 Pro (продано 1104 авто) и Chery Tiggo 8 Pro Max (продано 477 ед.), с продажи которых была получена выручка в размере 3 и 1,85 млрд рублей соответственно.