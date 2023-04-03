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36 минут назад

Первый автомобиль Lada с завода в Петербурге представят в июне

Российская Газетаиещё 1

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают представить на Петербургском международном экономическом форуме в июне первый автомобиль Lada, выпущенный с конвейера бывшего завода Nissan, информирует ТАСС.

Первый автомобиль Lada с завода в Петербурге представят в июне
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ ускорил подготовку к старту производства на заводе в Северной столице.

Концерн готовится к выпуску новых моделей бренда в сегментах C и D. Не так давно появились фотографии кроссовера FAW на территории Центра Инжиниринга АвтоВАЗа. Не исключено, что именно Bestune T77 и начнут производить в Санкт-Петербурге.

У нас эта модель предлагается с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 160 л.с., Он сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с "роботом". Привод у машины только передний. Кроссовер стоит от 2 169 000 рублей.

Автоновости,FAW,Nissan,Lada,Правительство Санкт-Петербурга,Автоваз,
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