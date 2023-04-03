Первый автомобиль Lada с завода в Петербурге представят в июне

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают представить на Петербургском международном экономическом форуме в июне первый автомобиль Lada, выпущенный с конвейера бывшего завода Nissan, информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ ускорил подготовку к старту производства на заводе в Северной столице.
Концерн готовится к выпуску новых моделей бренда в сегментах C и D. Не так давно появились фотографии кроссовера FAW на территории Центра Инжиниринга АвтоВАЗа. Не исключено, что именно Bestune T77 и начнут производить в Санкт-Петербурге.
У нас эта модель предлагается с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 160 л.с., Он сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с "роботом". Привод у машины только передний. Кроссовер стоит от 2 169 000 рублей.