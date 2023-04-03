Первый автомобиль Lada с завода в Петербурге представят в июне

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают представить на Петербургском международном экономическом форуме в июне первый автомобиль Lada, выпущенный с конвейера бывшего завода Nissan, информирует ТАСС.

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Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ ускорил подготовку к старту производства на заводе в Северной столице.

Концерн готовится к выпуску новых моделей бренда в сегментах C и D. Не так давно появились фотографии кроссовера FAW на территории Центра Инжиниринга АвтоВАЗа. Не исключено, что именно Bestune T77 и начнут производить в Санкт-Петербурге.