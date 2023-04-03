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Названо число дорожных камер с нейросетью, находящих в Москве нарушителей внутри машины

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В столице установлено 483 дорожные камеры, фиксирующие тех, кто говорит по телефону за рулем и не пристегнут.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы, нарушения фиксируются в автоматическом режиме. Оптика и программное обеспечение позволяют четко распознать случаи пользования телефоном в движении.

"Например, на МКАД у нас работают 59 комплексов на эти составы. Вместе с другими мерами это позволило сократить число погибших на МКАД на 52% за 3 года", - рассказывает заместитель мэра Максим Ликсутов.

Согласно исследованиям ВОЗ, разговор водителя по телефону без системы hands free повышает риск возникновения ДТП в четыре раза, а отправка СМС - в шесть раз, - сообщает департамент. Он напоминает, что для звонков использовать можно устройства громкой связи или остановку в безопасности месте. А пристегиваться ремнями безопасности должны все пассажиры машины, а не только водитель.

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