В столице установлено 483 дорожные камеры, фиксирующие тех, кто говорит по телефону за рулем и не пристегнут.

"Например, на МКАД у нас работают 59 комплексов на эти составы. Вместе с другими мерами это позволило сократить число погибших на МКАД на 52% за 3 года", - рассказывает заместитель мэра Максим Ликсутов .

Согласно исследованиям ВОЗ, разговор водителя по телефону без системы hands free повышает риск возникновения ДТП в четыре раза, а отправка СМС - в шесть раз, - сообщает департамент. Он напоминает, что для звонков использовать можно устройства громкой связи или остановку в безопасности месте. А пристегиваться ремнями безопасности должны все пассажиры машины, а не только водитель.