Иранские автомобили для России могут подешеветь при одном условии

Такой прогноз изданию Autonews дал дистрибьютор иранской марки Saipa — компания «Лаки Кэренси». По их словам, стоимость бюджетных машин, которые первыми приедут в Россию, будет варьироваться от 13 до 22 тысяч долларов, что равно 1,014-1,716 миллиона рублей. Речь идет о хэтчбеке Quik и седанах Saina и Saina. В будущем они могут подешеветь, если стартует производство в соседней Белоруссии.

В «Лаки Кэренси» рассказали, что идут переговоры об организации сборки иранских машин на автомобильном заводе «Юнисон», находящемся в окрестностях Минска. У площадки уже есть опыт работы с иранским автопромом: ранее там собирали модели хорошо известного российским автовладельцам бренда Iran Khodro.

Если производство все же стартует, это позволит снизить стоимость иранских машин в России, так как не придется платить утильсбор. Кроме этого, уменьшатся таможенные расходы. Суммарная экономия составит до трех тысяч долларов (232 тысячи рублей) на один автомобиль.

Помимо «Лаки Кэренси», реализацией продукции Saipa в России будет заниматься компания «Бест Моторс». Первыми, как уже известно, на наш рынок выведут три модели — хетчбэк Quik и седаны Saina и Shahin. Старт продаж намечен на июнь 2023 года, а впоследствии иранцы планируют привезти к нам хэтчбек Atlas и пока не представленный кроссовер.