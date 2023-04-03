Штраф за среднюю скорость: как это будет работать

В Госдуме прошел круглый стол, на котором эксперты и чиновники единодушно проголосовали за возврат штрафа за превышение средней скорости.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов РИА Новости/Максим Блинов

Нас уже штрафовали за нарушение так называемой средней скорости.

Видео дня

Эта практика началась в далеком 2013 году, а закончилась в 2021 году, когда Верховный суд поставил точку (или запятую?), указав, что у административного правонарушения должно быть место совершения, а отрезок в 2 (или даже 56 километров!) не может быть таковым.

ГИБДД штрафы за среднюю скорость выписывать перестала, но баталии вокруг этих штрафов продолжились.

Все «за»

Есть ли плюсы у измерения средней скорости движения? Да, они есть.

Во первых, наличие такого контроля делает движение потока автомобилей равномерным, или, как говорят физики, ламинарным. Это такое движение, когда перестроения из ряда в ряд сведены к минимуму и, таким образом, аварий действительно происходит заметно меньше.

Во вторых, если притормозить перед камерой и продолжить гнать сразу после нее, штраф за превышение настигнет через несколько километров. То есть две камеры контролируют соблюдение ПДД не только непосредственно перед собой, но и между собой, что мотивирует соблюдать скоростной режим даже отъявленных нарушителей. Движение на участке контроля средней скорости становится спокойным и равномерным.

Все «против»

Во первых, что делать, если камера ошибется? А ведь для этого достаточно рассинхронизации часов на двух камерах всего лишь на несколько секунд. Как доказать собственную невиновность, если ты не согласен с штрафом? Я оказался в такой ситуации на трассе М-4. Если в случае одиночной камеры это хоть как-то можно сделать, то в случае измерения средней скорости такой сбой часов на одной из пары камер обосновать практически невозможно.

Во вторых, если две камеры работают на отрезке дороги в 50 километров, где будет место нарушения? На моменте въезда на такой участок? Или на моменте выезда? А если камеры установлены на территории разных судебных участков? В какой суд подавать жалобу? ­Непонятно.

В третьих, каждый водитель знаком с «дурацкими» ограничениями скорости, когда на участке автобана, где можно безопасно ехать 130, на протяжении 10 километров действует знак «40», при этом никаких работ не ведется, а знак, кажется, просто «забыли». Но камеру поставить не забыли. Сейчас водители притормаживают около камеры и дальше едут по дорожным условиям. Но если на таком участке установить две камеры, которые будут в начале и конце такого «странного» отрезка, то это будет граничить с издевательством над здравым смыслом. Количество штрафов будет просто огромным, недовольство автомобилистов — тоже.

А штрафов у нас и так выше крыши: в 2022 году их выписали более 200 миллионов! Судя по динамике, количество штрафных постановлений растет как на дрожжах.

Примут или нет?

Депутаты Госдумы уже внесли законопроект, согласно которому часть штрафов может быть заменена на безденежные наказания – предупреждения. Эту практику мы с вами уже давно забыли. Одним из аргументов в пользу такой инициативы стало как раз резко выросшее число наказаний за незначительные нарушения ПДД, а шансы на положительное рассмотрение этого законопроекта выросли.