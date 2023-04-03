В России вступил в силу ГОСТ для автомобильных алкозамков

В России начал действовать государственный стандарт для автомобильных алкозамков.

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В документе прописаны технические требования к приборам, которые блокируют запуск двигателя машины, если в дыхании водителя обнаружатся пары алкоголя, превышающие максимально допустимые показатели. Установка алкозамка остается добровольной, но, если будет необходимо, ее можно сделать обязательной, используя уже имеющийся ГОСТ, пояснили в «Росстандарте».

ГОСТ был утвержден 23 января нынешнего года. В нем говорится о приборах, которые можно устанавливать на легковые, грузовые автомобили и автобусы. Минимальный объем выдыхаемого воздуха должен составлять 1,2 литра, а сама проверка должна длиться на более 15 секунд.

Также в стандарте упомянута мониторинговая система, которая по сотовой связи передает данные о выдохе «внешним потребителям» — к примеру, ГИБДД. Предусмотрена и защита от «подмены лица» в момент проверки личности, актуальной для алкозамков, сверяющих фото водителя с базой данных.

Кроме этого, замки могут иметь возможность проверки выдоха прямо во время езды. Если обнаружатся пары алкоголя, водитель получит уведомление с требованием прекратить движение. Сам мотор при этом не выключится. Обязателен режим для автосервисов, в котором мотор можно временно запускать без проверки.