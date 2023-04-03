Tesla сообщила о рекордных поставках автомобилей

Компания Tesla опубликовала отчет о деятельности за первый квартал 2023 года. Согласно данным, за это время она поставила 422 875 автомобилей, что стало рекордным. Об этом пишет CNBC.

При этом сообщается, что за этот промежуток времени компания произвела 440 808 автомобилей. Таким образом, поставки машин увеличились на 36% по отношению к такому же периоду 2022 года. Кроме того, количество поставок на 4% увеличилось по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Уточняется, что компания поставила 10 695 автомобилей Model S и Model X, а также 412 180 Model 3 и Model Y. При этом ранее аналитики прогнозировали поставки на уровне 432 тысяч машин. Данные на тяжелые грузовики Semi компания не предоставила.

По мнению аналитика Wedbush Дэниэла Айвза, на такой спрос сказалось снижение цены на модели Model Y и Model 3 в США, Европе и Китае в начале года.