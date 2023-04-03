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6 минут назад

Tesla сообщила о рекордных поставках автомобилей

Елена Прошина

Компания Tesla опубликовала отчет о деятельности за первый квартал 2023 года. Согласно данным, за это время она поставила 422 875 автомобилей, что стало рекордным. Об этом пишет CNBC.

Tesla сообщила о рекордных поставках автомобилей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом сообщается, что за этот промежуток времени компания произвела 440 808 автомобилей. Таким образом, поставки машин увеличились на 36% по отношению к такому же периоду 2022 года. Кроме того, количество поставок на 4% увеличилось по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Уточняется, что компания поставила 10 695 автомобилей Model S и Model X, а также 412 180 Model 3 и Model Y. При этом ранее аналитики прогнозировали поставки на уровне 432 тысяч машин. Данные на тяжелые грузовики Semi компания не предоставила.

По мнению аналитика Wedbush Дэниэла Айвза, на такой спрос сказалось снижение цены на модели Model Y и Model 3 в США, Европе и Китае в начале года.

Действия Tesla спровоцировали так называемую «ценовую войну» в области электромобилей и бросили вызов конкурентам, таким как Ford и General Motors, которые пытаются завоевать долю рынка в сегменте полностью электрических автомобилей внутри страны.

Автоновости,Tesla,Ford,General Motors,
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