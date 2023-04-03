Продажи полностью российского шестиместного электрокара стартуют в апреле

Отечественный производитель электротранспорта "Тигарбо Эко" завершил дорожные испытания стопроцентно локализованной версии серийной модели электромобиля Elecar 5E-TIGARBO 4+2 для пассажирских перевозок. Машина обладает запасом хода на одном заряде до 120 км и заряжается от электросети 220 В за восемь часов. Благодаря отсутствию импортных запчастей и узлов сроки производства новинки сокращены в два раза.

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Новый электрокар производится на предприятии компании в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В первую очередь он предназначен для использования на закрытых территориях (в парках, гостиничных комплексах, коттеджных поселках, на набережных, между объектами спортивной инфраструктуры и проч.), например, для перемещения клиентов или семейных прогулок. При этом электромобиль сертифицирован для эксплуатации на дорогах общего пользования, его можно поставить на учет в ГИБДД.

Конструкция машины основана на Elecar 5E-TIGARBO 4+2. В отличие от предшественника новинка на 100% состоит из российских компонентов: были замещены электродвигатель, редуктор и аккумуляторная батарея. Узлы и агрегаты для новой модели производитель получает от российских партнеров, а такие комплектующие, как каркас, детали подвески, пластиковые элементы кузова выпускает самостоятельно.

Elecar 5E-TIGARBO 4+2 оснащен электродвигателем мощностью 10 кВт и аккумуляторной батареей емкостью 116 А·ч. Снаряженная масса машины - 750 кг.

Цена и детали комплектации нового электрокара будут объявлены ближе к старту продаж.

"Тигарбо Эко" намерена расширять модельный ряд электротранспорта: компания приступила к производству грузовой модели электрокара, которая может тянуть состав пассажирских прицепов, что особенно актуально для парковых зон. Также планируется создание модели на электрическом ходу с повышенной проходимостью для экстремального бездорожья.