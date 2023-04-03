Новый электромобиль MINI представлен в Великобритании

Компания MINI представила в Великобритании следующее поколение своего трехдверного автомобиля начального уровня. Несмотря на то, что он по-прежнему покрыт камуфляжем, электромобиль дебютирует в мае 2023 года и превзойдет нынешний Cooper SE как по запасу хода, так и по выходной мощности.
Самый простой трехдверный хэтчбек британской марки в настоящее время продается под простой табличкой «MINI», независимо от количества дверей, но его новое поколение будет называться MINI Cooper, символизируя своего рода возвращение культовой модели на родину.
По этой же причине модель получит немного другие пропорции. Он останется примерно 3,8 метра в длину, но получит более длинную колесную базу и более короткие свесы на обоих концах. Внешний вид будет переработан, чтобы напоминать концепт Aceman. В самой дешевой версии Mini Cooper Electric по-прежнему будет использовать текущий двигатель мощностью 184 л.с. Позже ожидается появление более премиальной версии мощностью 220 л.с.