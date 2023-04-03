Новый электромобиль MINI представлен в Великобритании

Компания MINI представила в Великобритании следующее поколение своего трехдверного автомобиля начального уровня. Несмотря на то, что он по-прежнему покрыт камуфляжем, электромобиль дебютирует в мае 2023 года и превзойдет нынешний Cooper SE как по запасу хода, так и по выходной мощности.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Самый простой трехдверный хэтчбек британской марки в настоящее время продается под простой табличкой «MINI», независимо от количества дверей, но его новое поколение будет называться MINI Cooper, символизируя своего рода возвращение культовой модели на родину.