Novitec представил модернизированный Lamborghini Huracan Tecnica

Представленный Novitec суперкар Huracan Tecnica со средним расположением двигателя не отклоняется от оригинальной формулы, но добавляет еще больше стиля и спортивности.
Чтобы выжать все возможное из аэродинамических свойств, команда придумала передний спойлер с особенно низким лобовым сопротивлением, а также специальную крышку капота. Последний почти не имеет никакого облегчения, но тюнер утверждает, что он по-прежнему делает автомобиль более легким в управлении и более стабильным при более высоких ускорениях.
Новые боковые юбки можно найти по бокам, в комплекте с воздуховодами, перенаправляющими поток в сторону тормозных колодок, а сзади есть диффузор и заднее антикрыло. Как обычно, Vossen Wheels предоставила нестандартный комплект колес размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Клиенты могут выбирать из более чем сотни доступных комбинаций отделки. Подвеска по умолчанию сделана на 35 мм ниже стандартной. Те, кому этого недостаточно, могут выбрать комплект койловеров KW, которые поддерживают регулировку дорожного просвета и целых 14 настроек жесткости.
Желающие провести капитальный ремонт салона с использованием высококачественной кожи и алькантары могут оставить индивидуальный запрос. Однако 5,2-литровый безнаддувный V10 под капотом остается стандартным. В лучшем случае вы можете выбрать более богато звучащую и более эффективную выхлопную систему, изготовленную из нержавеющей стали или сплава Inconel. Последние могут быть дополнительно покрыты золотом для сверхбыстрого отвода тепла.