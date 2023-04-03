Novitec представил модернизированный Lamborghini Huracan Tecnica

Представленный Novitec суперкар Huracan Tecnica со средним расположением двигателя не отклоняется от оригинальной формулы, но добавляет еще больше стиля и спортивности.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Чтобы выжать все возможное из аэродинамических свойств, команда придумала передний спойлер с особенно низким лобовым сопротивлением, а также специальную крышку капота. Последний почти не имеет никакого облегчения, но тюнер утверждает, что он по-прежнему делает автомобиль более легким в управлении и более стабильным при более высоких ускорениях.

Новые боковые юбки можно найти по бокам, в комплекте с воздуховодами, перенаправляющими поток в сторону тормозных колодок, а сзади есть диффузор и заднее антикрыло. Как обычно, Vossen Wheels предоставила нестандартный комплект колес размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Клиенты могут выбирать из более чем сотни доступных комбинаций отделки. Подвеска по умолчанию сделана на 35 мм ниже стандартной. Те, кому этого недостаточно, могут выбрать комплект койловеров KW, которые поддерживают регулировку дорожного просвета и целых 14 настроек жесткости.