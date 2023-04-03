Нейросеть помогла отменить штраф за неправильную парковку

22-летняя студентка Милли Хоултон из британского Йорка решила воспользоваться помощью искусственного интеллекта для отмены несправедливого штрафа, который ей выписали за парковку, сообщает BBC. И чат-бот ChatGPT не подвел: воспользовавшись предоставленными данными, он составил грамотную апелляцию, которую приняли в полиции.

Фото: © DS Pugh / Wikipedia.com © DS Pugh / Wikipedia.com

Хоултон уже думала оплатить штраф, когда ей пришла идея воспользоваться помощью ChatGPT. «Пожалуйста, помоги мне написать письмо в городской совет, они выписали мне штраф за парковку», — обратилась девушка к чат-боту. Она также предоставила ему личные данные, дала ссылку на выписанный штраф.

ChatGPT составил апелляцию, в которой указал, что у девушки есть разрешение на парковку в указанном районе сроком на два года, но она случайно выехала за пределы зоны. В городском совете обращение приняли и отменили штраф в размере 60 фунтов стерлингов (около 5,7 тысячи рублей).