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1 час назад

Штраф за неправильную парковку удалось отменить благодаря нейросети ChatGPT

Motor.ru

22-летняя студентка Милли Хоултон из британского Йорка решила воспользоваться помощью искусственного интеллекта для отмены несправедливого штрафа, который ей выписали за парковку, сообщает BBC. И чат-бот ChatGPT не подвел: воспользовавшись предоставленными данными, он составил грамотную апелляцию, которую приняли в полиции.

Нейросеть помогла отменить штраф за неправильную парковку
Фото: © DS Pugh / Wikipedia.com© DS Pugh / Wikipedia.com

Хоултон уже думала оплатить штраф, когда ей пришла идея воспользоваться помощью ChatGPT. «Пожалуйста, помоги мне написать письмо в городской совет, они выписали мне штраф за парковку», — обратилась девушка к чат-боту. Она также предоставила ему личные данные, дала ссылку на выписанный штраф.

ChatGPT составил апелляцию, в которой указал, что у девушки есть разрешение на парковку в указанном районе сроком на два года, но она случайно выехала за пределы зоны. В городском совете обращение приняли и отменили штраф в размере 60 фунтов стерлингов (около 5,7 тысячи рублей).

Нарушение правил парковки — одно из «топовых» в России. В 2022 году 92 процента автомобилистов штрафовали за нарушение скорости, остальные попались на несоблюдении требований знаков и разметки, неправильной парковке, а также езде с не пристегнутым ремнем.

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