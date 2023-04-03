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11 минут назад

Geely рассекретила электрический лифтбек Maple Caocao 60

Car.ru

Представители Geely Holding Group рассекретили новейший электромобиль Maple Caocao 60, который является лифтбеком. Китайский автопром постепенно осваивает модные типы кузова, очередная модель по своей конструкции сравнима с чешским авто Skoda Rapid.

Geely рассекретила электрический лифтбек Maple Caocao 60
Фото: Car.ruCar.ru

Начиная со стадии проектирования и до постановки на конвейер, данный электрокар сменил не только название, но и марку. Прошлым летом машину презентовали как Livan Concept L., но в дальнейшем переименовали в Maple Caocao 60.

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Причина смены шильдика в том, что серийный выпуск новинки поручили компании Ruilan Automobile, являющейся подконтрольным подразделением холдинга Geely. Данная структура владеет фирменным брендом Maple, по данной причине электрокару присвоили такое же название, с «модельной» приставкой «Caocao 60».

Конструкторы, создавшие новый электрокар, не называют его кроссовером, хотя он по габаритам схож с «паркетником» Geely Tugella, но ниже на 43 мм. Длина Caocao 60 – 4642 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1871 мм. Межосевое расстояние не превышает 2755 мм.

Дизайн серийного образца более простой и не такой броский, как концепт кар 2022 года. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx равен 0,235 ед. На машину установили 17-дюймовые стальные колёсные диски, укрытые стильными колпаками. Необычно выполнен орнамент решётки в переднем бампере – её сегменты сделаны в виде трилистников.

У лифтбеков дверь багажного отделения поднимается вместе со стеклом и это отличает их от седанов. У новейших «четырёхдверок» D-сегмента наклон заднего стекла стал более пологим, а крышка багажника – более короткой, что увеличило пространство салона.

По данной причине их можно спутать с лифтбеками, у которых задняя часть кузова вытянутая. У Maple Caocao 60 объём грузового отсека составляет 500 л.

Интерьер новой машины можно назвать спартанским. Экран цифровой виртуальной панели приборов небольшой, а в центре «торпеды» отсутствует дисплей мультимедийного комплекса. Руль – бюджетный, его обод сделан из твёрдого пластика, а кнопки управления основными системами машины имеются только на правой спице.

В центральный тоннель вмонтировали клавиши включения/выключения электростеклоподъёмников. Водитель не может опускать задние боковые стёкла, так как кнопки расположены в дверных картах. Задним пассажирам на диване просторно, к тому же, предусмотрены крепления для смартфонов и планшетов.

Новшеством является возможность управления КПП с помощью компактного кнопочного пульта. Лифтбек имеет массу 1625 кг и передний привод. В движение машину приводит электромотор мощностью 163 л. с.

Тяговая батарея обеспечивает пробег машины на полной зарядке 415-420 км, но при условии, что температура окружающего воздуха не ниже минус 15°C. Если на улице минус 17°С, то запас хода уменьшится на 33%.

Подогрев батареи не предусматривается, зато имеется возможность быстро заменить севший аккумулятор на заряженный. Geely в настоящее время активно расставляет в крупных и малых китайских городах мини-станции для быстрой замены штатного аккумулятора.

В КНР перспективный лифтбек Maple Caocao 60 появится у дилеров к началу лета. Стоимость электрокара составляет 119, 712-139, 664 тысячи юаней (17,4-2,1 тысячи долларов США).

Некоторые аналитики предположили, что если бы лифтбек производили в РФ методом крупноузловой сборки и продавали за 1,3 млн рублей (в КНР – 115,647 тысячи юаней), то российские автолюбители раскупали бы машины прямо с автовозов.

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