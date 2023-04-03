У электрофур Tesla оказались неисправные тормоза

В электрических фурах Tesla Semi обнаружили связанную с тормозной системой неисправность. Об этом сообщает издание Electrek.

Фото: Tesla Tesla

Согласно сайту Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA), Tesla отзовет 35 электрических грузовиков Semi. Проблема связана со стояночным тормозом, который может не работать из-за неисправности электронного модуля. По словам специалистов, брак оборудования вызывает утечку воздуха, из-за чего стояночный тормоз может внезапно отключиться.

В ходе расследования оказалось, что проблема связана с оборудованием от компании Bendix Commercial Vehicle Systems, которое было установлено на 35 машинах Tesla, выпущенных с 30 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Кроме автомобилей Tesla, компоненты Bendix были размещены в 836 автомобилях — все также были отозваны.

В отчете говорится, что Bendix обнаружила эту проблему в начале февраля, после чего сообщила об этом Tesla, которая провела расследование. Автомобильная корпорация известит владельцев о начале отзывной кампании 23 мая.

Электрофуры Tesla Semi были анонсированы в 2017 году, однако производство машин стартовало только в ноябре 2022 года. В декабре Tesla начала поставки электрофур.