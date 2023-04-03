$76.45+0.1482.39-0.75
17 минут назад

У электрофур Tesla оказались неисправные тормоза

Lenta.ruиещё 1

В электрических фурах Tesla Semi обнаружили связанную с тормозной системой неисправность. Об этом сообщает издание Electrek.

У электрофур Tesla оказались неисправные тормоза
Фото: TeslaTesla

Согласно сайту Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA), Tesla отзовет 35 электрических грузовиков Semi. Проблема связана со стояночным тормозом, который может не работать из-за неисправности электронного модуля. По словам специалистов, брак оборудования вызывает утечку воздуха, из-за чего стояночный тормоз может внезапно отключиться.

В ходе расследования оказалось, что проблема связана с оборудованием от компании Bendix Commercial Vehicle Systems, которое было установлено на 35 машинах Tesla, выпущенных с 30 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года. Кроме автомобилей Tesla, компоненты Bendix были размещены в 836 автомобилях — все также были отозваны.

В отчете говорится, что Bendix обнаружила эту проблему в начале февраля, после чего сообщила об этом Tesla, которая провела расследование. Автомобильная корпорация известит владельцев о начале отзывной кампании 23 мая.

Электрофуры Tesla Semi были анонсированы в 2017 году, однако производство машин стартовало только в ноябре 2022 года. В декабре Tesla начала поставки электрофур.

В середине февраля стало известно, что Tesla добровольно отзывает 362 758 автомобилей. Оказалось, что установленная в эти автомобили бета-версия системы для полностью автоматизированного вождения (Full Self-Driving Beta, FSD Beta) может привести к авариям.

Автоновости,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий