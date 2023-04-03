Ford представил спортивный Mustang мощностью 1300 л.с.

Сразу после дебюта Mustang седьмого поколения Ford анонсировал не менее шести гоночных автомобилей, но, похоже, это еще не все. В этом году поклонников пони-каров ждет еще один сюрприз, предназначенный только для трека, — Mustang RTR Spec 5-FD, предназначенный для участия в чемпионате Formula Drift Championship.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Моделью, разработанной Ford и RTR, будет управлять двукратный чемпион Вон Гиттин-младший , который возвращается на свое ковшеобразное сиденье после годичного перерыва. В нескольких официальных видеороликах профессиональный дрифтер и основатель RTR Vehicles показал свою новую машину и рассказал об «электронном тормозе для дрифта», который доступен в серийной версии Ford Mustang 2024 года.

Начиная с Mustang RTR Spec 5-FD, есть три экземпляра, основанных на обычном Mustang с большим количеством модификаций и нестандартных деталей, чтобы он лучше соответствовал своей новой роли. Гоночный автомобиль Formula Drift имеет урезанный интерьер и сделанный на заказ обвес со сверхширокими крыльями, удлинителями бампера и аэродинамическими юбками. Светло-голубая окраска была вдохновлена фотографиями с космического телескопа Джеймса Уэбба и сочетается со спонсорскими наклейками и акцентами салатового цвета.

Более важные изменения скрываются под кожей: сильно настроенный двигатель мощностью более 1300 л.с. плюс переработанная подвеска. Эта комбинация позволяет Mustang RTR Spec 5-FD двигаться боком в течение продолжительных периодов времени, дымя задними шинами по всей трассе.

Все это мощное скольжение вдохновило инженеров Ford на создание «электронного дрифт-тормоза» для серийной модели в сотрудничестве с RTR Vehicles.