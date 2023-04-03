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1 час назад

Voyah Dream подорожал в России на 700 тысяч рублей

Car.ru

Voyah Dream - модель, которая появилась на рынке России в 2023 году. В марте прайс-листы для автомобиля были обновлены.

Voyah Dream подорожал в марте на 700 тысяч рублей
Фото: Car.ruCar.ru

Voyah Dream - китайский минивэн, который оснащается гибридной платформой. Продажи модели на рынке России были запущены в феврале текущего года. Уже в марте стоимость автомобиля была обновлена у дилеров - он прибавил к цене 700 000 рублей. В процентном соотношении подорожание составляет 8.4%.

Сейчас Voyah Dream продается в России только в одном исполнении - Executive. Когда модель только вышла на рынок, ее официальная стоимость составляла 8 290 000 рублей. Сейчас приобрести минивэн можно за 8 990 000 рублей.

Состав опций для модели не поменялся. В оснащении предусматривается климат-контроль на 3 зоны, круиз-контроль, камера кругового вида, ночная камера. В салоне установлено сразу 3 дисплея, диагональ каждого из которых составляет 12.3 дюйма.

Передвигается автомобиль преимущественно с использованием электротяги. В оснащении предусмотрена гибридная силовая платформа, которая состоит из пары электродвигателей и бензинового мотора. Рабочий объем последнего составляет 1.5 литра. Общая мощность установки равна 393 л.с. Такого оснащения хватает, чтобы развить 100 км/час всего за 6.6 секунды. Общий запас хода транспорта составляет 750 км. Данный показатель учитывает и передвижение с использованием ДВС.

Напомним, что официальным дистрибьютором компании Voyah в РФ является “Моторинвест”. Уже летом текущего года в стране будет запущено производство нового электрокара. Речь идет о кроссовере Evolute i-Sky. Его презентация проводилась представителями бренда в рамках фестиваля “Эривейв”. В ходе презентации были рассекречены некоторые подробности о новинке для рынка России.

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