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36 минут назад

Почти 500 камер с нейросетью фиксируют говорящих по телефону за рулем водителей в Москве

Mir24.TV

В Москве установлено 483 дорожные камеры с нейросетью, которые фиксируют водителей, которые говорят по телефону за рулем и не пристегнуты ремнями безопасности, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта столицы.

В Москве камеры с нейросетью фиксируют говорящих по телефону водителей
Фото: Mir24.TVMir24.TV

Как отмечается, нарушения фиксируются в автоматическом режиме, оптика и программное обеспечение позволяют распознать случаи пользования смартфоном во время движения.

«На МКАД у нас работают 59 комплексов на эти составы. Вместе с другими мерами это позволило сократить число погибших на МКАД на 52% за три года», – рассказал заместитель мэра российской столицы Максим Ликсутов.

Согласно проведенным исследованиям, разговор водителя по телефону без системы hands free повышает вероятность возникновения аварий в четыре раза, отправка СМС – – в шесть раз. В дептрансе напомнили, что для звонков следует использовать устройства громкой связи, кроме того, можно остановить транспортное средство в безопасном месте. При этом пристегиваться ремнями безопасности должны все пассажиры автомобиля.

С начала года камеры на дорогах в России стали фиксировать водителей, которые выбрасывают из автомобилей мусор.

Автоновости,Максим Ликсутов,
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