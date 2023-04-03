В Москве камеры с нейросетью фиксируют говорящих по телефону водителей

В Москве установлено 483 дорожные камеры с нейросетью, которые фиксируют водителей, которые говорят по телефону за рулем и не пристегнуты ремнями безопасности, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта столицы.

Как отмечается, нарушения фиксируются в автоматическом режиме, оптика и программное обеспечение позволяют распознать случаи пользования смартфоном во время движения.

«На МКАД у нас работают 59 комплексов на эти составы. Вместе с другими мерами это позволило сократить число погибших на МКАД на 52% за три года», – рассказал заместитель мэра российской столицы Максим Ликсутов.

Согласно проведенным исследованиям, разговор водителя по телефону без системы hands free повышает вероятность возникновения аварий в четыре раза, отправка СМС – – в шесть раз. В дептрансе напомнили, что для звонков следует использовать устройства громкой связи, кроме того, можно остановить транспортное средство в безопасном месте. При этом пристегиваться ремнями безопасности должны все пассажиры автомобиля.