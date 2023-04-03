Китайские автомобили BAIC официально появятся в России

6 апреля в России откроется первый шоурум китайской автомобильной компании BAIC. Об этом сообщает издание «Китайские автомобили» со ссылкой на источники в компании.
Предположительно, первой моделью производителя для российского рынка станет кроссовер Beijing X7. Впервые его представили в 2020 году. Машина оснащается турбомотором объемом в 1,5 литра, который развивает 180 л.с. и работает в паре с семиступенчатым «роботом».
Сборку автомобилей BAIC должны наладить на калининградском «Автоторе». Сейчас там ведется производство лишь седанов E5 китайской марки Kaiyi, для продажи которых создали компанию «Каи Рус». Недавно у «Автотора» появилась фирма «БАИК Рус», что косвенно подтверждает намерения предприятия начать производство новых машин.
Напомним, что в конце прошлого года глава Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что на «Автоторе» стартовала тестовая сборка автомобилей сразу трех китайских брендов. Планы завода на 2023 год, по его словам, составляют около 50 тысяч машин.