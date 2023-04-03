Китайские автомобили BAIC официально появятся в России

6 апреля в России откроется первый шоурум китайской автомобильной компании BAIC. Об этом сообщает издание «Китайские автомобили» со ссылкой на источники в компании.

Предположительно, первой моделью производителя для российского рынка станет кроссовер Beijing X7. Впервые его представили в 2020 году. Машина оснащается турбомотором объемом в 1,5 литра, который развивает 180 л.с. и работает в паре с семиступенчатым «роботом».

Сборку автомобилей BAIC должны наладить на калининградском «Автоторе». Сейчас там ведется производство лишь седанов E5 китайской марки Kaiyi, для продажи которых создали компанию «Каи Рус». Недавно у «Автотора» появилась фирма «БАИК Рус», что косвенно подтверждает намерения предприятия начать производство новых машин.