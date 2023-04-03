Volkswagen Golf отправят в отставку, судьба Polo тоже под вопросом

Компания Volkswagen попрощается с топливным Golf. Скорую отставку культовой модели анонсировал генеральный директор Volkswagen Томас Шефер в интервью немецкому изданию Automobilwoche. В рамках переключения на электрокары Volkswagen будет отказываться от моделей с двигателями внутреннего сгорания, и под нож ляжет в том числе Golf — модель следующего, девятого поколения не появится. Имя, однако, планируют сохранить — но выпустят под ним уже совсем другой автомобиль.

Фото: Volkswagen Volkswagen

До конца 2023 года Volkswagen собирается выпустить Passat нового поколения в кузове универсал и Tiguan, а в 2024-м свет должен увидеть Tayron — компакт-кросс для китайского рынка, который возят в Россию по параллельному импорту. Еще через год немецкая марка представит обновленный T-Roc. По словам Шефера, это будут последние новые автомобили Volkswagen с ДВС. После этого разработка топливных машин остановится.

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Что касается Golf, то модели восьмой генерации, представленной в 2019 году, обещано крупное обновление в 2024-м. В таком виде она должна остаться конкурентоспособной до конца десятилетия.

Девятого «Гольфа» с ДВС в планах Volkswagen нет, но он не собирается отказываться от популярного бренда. Ожидается, что он перейдет в наследство полностью «зеленому» автомобилю, который не подпадет под грядущий запрет на бензиновые и дизельные машины в Европе.

Причем Golf на электрической платформе MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten), которая лежит в основе нынешних «электричек», не планируется. Он будет построен на новой платформе Scalable Systems Platform (SSP) и появится после 2028 года. Первенцем платформы должен стать передовой электроседан Trinity размером с ушедший Passat.