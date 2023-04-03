Водители такси попадают в аварии в 7 раз чаще рядовых автолюбителей

Страховщики выявили самые аварийные марки среди водителей такси. Лидеры по сравнению с предыдущим годом сменились. Но это связано с популярностью тех или иных машин у таксистов.
Первой по аварийности маркой стала Hyundai. На втором месте расположилась, как и в 2022 году, марка Kia. Такие данные приводят специалисты "АльфаСтрахование" по итогам 2022 года. Также в топ-5 вошли Renault, Volkswagen, Datsun.
"Большинство этих марок популярны у таксистов и в каршеринге. Поэтому их появление в рейтинге неудивительно. Изменения по лидерам в большинстве своем связаны именно с увеличением количества машин представленных концернов в общей массе. Но в целом ключевым фактором, который влияет на аварийность, остается и будет оставаться аккуратное вождение и уважение водителей ко всем участникам движения и пассажирам", - подчеркивает директор департамента обязательных видов страхования компании, Роман Лободин.
Топ-5 самых аварийных марок в такси
2022 год