Водители такси попадают в аварии в 7 раз чаще рядовых автолюбителей

"Большинство этих марок популярны у таксистов и в каршеринге. Поэтому их появление в рейтинге неудивительно. Изменения по лидерам в большинстве своем связаны именно с увеличением количества машин представленных концернов в общей массе. Но в целом ключевым фактором, который влияет на аварийность, остается и будет оставаться аккуратное вождение и уважение водителей ко всем участникам движения и пассажирам", - подчеркивает директор департамента обязательных видов страхования компании, Роман Лободин.