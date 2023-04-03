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1 час назад

Страховщики выявили самые аварийные марки среди водителей такси

Российская Газета

Страховщики выявили самые аварийные марки среди водителей такси. Лидеры по сравнению с предыдущим годом сменились. Но это связано с популярностью тех или иных машин у таксистов.

Водители такси попадают в аварии в 7 раз чаще рядовых автолюбителей
Фото: Сергей Куксин/РГСергей Куксин/РГ

Первой по аварийности маркой стала Hyundai. На втором месте расположилась, как и в 2022 году, марка Kia. Такие данные приводят специалисты "АльфаСтрахование" по итогам 2022 года. Также в топ-5 вошли Renault, Volkswagen, Datsun.

"Большинство этих марок популярны у таксистов и в каршеринге. Поэтому их появление в рейтинге неудивительно. Изменения по лидерам в большинстве своем связаны именно с увеличением количества машин представленных концернов в общей массе. Но в целом ключевым фактором, который влияет на аварийность, остается и будет оставаться аккуратное вождение и уважение водителей ко всем участникам движения и пассажирам", - подчеркивает директор департамента обязательных видов страхования компании, Роман Лободин.

Топ-5 самых аварийных марок в такси

2021 год
  • Datsun
  • Kia
  • Hyundai
  • Nissan
  • Volkswagen

2022 год

  • Hyundai
  • Kia
  • Renault
  • Volkswagen
  • Datsun
Автоновости,Datsun,Renault,Hyundai,Kia,Volkswagen,Альфастрахование,
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