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22 минуты назад

В России начались продажи кроссовера Suzuki S-Presso за 1,3 млн рублей

Газета.Ru

Автомобильные дилеры выставили на продажу новые кроссоверы Suzuki S-Presso, узнала «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин с правым расположением руля публикуют в популярных классифайдах автосалоны Ростовской области.

В России начались продажи кроссовера Suzuki S-Presso за 1,3 млн рублей
Фото: SuzukiSuzuki

В частности, один из дилеров Ростова-на-Дону предлагает S-Presso 2022 года выпуска за 1,3 млн руб. Такой кроссовер оснащен литровым бензиновым мотором мощностью 68 л.с, который работает в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. В городе Шахты эта модель обойдется в ту же сумму. В объявлениях указано, что все машины в наличии.

Suzuki S-Presso — это переднеприводный кроссовер класса A+. По размерам машина почти идентична Renault Kwid: длина — 3665 мм, ширина — 1520 мм, высота — 1549 мм. Снаряженная масса базовой версии составляет всего 726 кг. В салоне на центральной консоли установлена цифровая комбинация приборов и семидюймовый экран медиасистемы.

В базовую комплектацию автомобиля входит подушка безопасности водителя, система ABS и задний парктроник. В списке опций — пассажирская подушка безопасности и кондиционер.

Автоновости,Renault Kwid,Suzuki,Renault,
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