В России начались продажи кроссовера Suzuki S-Presso за 1,3 млн рублей

В частности, один из дилеров Ростова-на-Дону предлагает S-Presso 2022 года выпуска за 1,3 млн руб. Такой кроссовер оснащен литровым бензиновым мотором мощностью 68 л.с, который работает в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. В городе Шахты эта модель обойдется в ту же сумму. В объявлениях указано, что все машины в наличии.