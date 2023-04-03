Nissan готовит смену для своего самого доступного кроссовера Kicks

В США на дорогах общего пользования был замечен прототип нового кроссовера. Пользователь, опубликовавший в соцсетях фотографию автомобиля, предположил, что это - новый Nissan Juke, но, разумеется, это не "Джук", а вторая генерация Kicks.

Фото: Соцсети Соцсети

Почему это не Nissan Juke? Потому что нового поколения модели не планируется - вместо него японцы выпустят электрического преемника. Труба, выглядывающая из-под бампера тестируемого автомобиля, говорит о том, что перед нами - модель, оснащённая ДВС.

Nissan Kicks был представлен в 2016 году и прошёл через череду обновлений, теперь дело - за сменой поколений. Этот этап в жизни модели принесёт ей с большой долей вероятности новую платформу, которая позволит реализовать более смелые задумки в дизайне, электрифицировать трансмиссию, выйдя за пределы возможностей текущего гибрида, сделать "Кикс" более безопасным, в том числе за счёт оснащения продвинутых систем безопасности.

"Шпионские" фото не раскрывают подробностей внешнего вида, но можно предположить, что Nissan Kicks нового поколения будет иметь двухъярусную конфигурацию оптики.

В зависимости от рынка "Кикс" оснащается гибридом, например, в Таиланде, а в США кроссовер имеет версии только с бензиновым атмосферником 1.6 литра (124 л.с., 154 Нм) и вариатором. В Японии модель предлагается с системой полного привода с отдельным электромотором на задней оси.

В США Nissan Kicks - самый доступный кроссовер марки, который продаётся по цене от 20 440 долларов. Купить "Кикс" можно и в России: частные компании привозят модель из-за рубежа по схеме параллельного импорта.