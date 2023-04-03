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1 час назад

Эксперты рассказали, как распознать автомобиль из каршеринга или такси на вторичном рынке

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Такие машины практически всегда имеют проблемы с безопасностью и непоправимые следы износа.

Как на вторичном рынке распознать авто из каршеринга или такси
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАССДмитрий Рогулин / ТАСС

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, зачастую на вторичном рынке появляются автомобили, которые намотали большое количество километров в прокате или такси. Такие машины практически всегда имеют проблемы с безопасностью и непоправимые следы износа. Эксперты рассказали о причинах, которые помогут узнать машину из каршеринга или такси на вторичном рынке.

В первую очередь необходимо проверить документы и юридическую чистоту ТС. Это можно сделать через портал ГИБДД. Доступные источники информации помогут узнать о количестве владельцев и ДТП, характере повреждений, если аварии случались. Также таким образом можно узнать реальный пробег и сравнить его с тем, который указан на приборной панели.

Эксперты отмечают, что внешнее состояние автомобиля позволит сразу распознать обманщиков. На скрученный пробег укажут стекла фар, передняя часть кузова и большое количество сколов на автомобиле. Отмечается, что идеальный внешний вид не означает, что авто не эксплуатировалось в такси. Коммерческие автомобили часто обклеиваются пленкой, ЛКП, не имеющее следов эксплуатации, должно вас насторожить.

Автоновости,ГИБДД,
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