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1 час назад

Путин подписал закон о штрафах за нарушение перевозок грузов

Елена Прошина

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, по которому административные штрафы за нарушения правил движения тяжеловесных или крупногабаритных автомобилей будут обязаны платить только собственники. Об этом пишет ТАСС.

Путин подписал закон о штрафах за нарушение перевозок грузов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее штрафы были предусмотрены как для водителей грузовых автомобилей, так и для их владельцев. Теперь же штрафы будут платить только собственники.

Также согласно новым нормам, максимальный размер штрафа для собственников транспортных средств за превышение допустимых габаритов грузовика или массы транспортного средства был сокращен до 400 тыс. рублей.

Такое решение было принято после того, как Конституционный суд РФ признал несоответствующими отдельные положения Кодекса об административных правонарушениях Конституции России. Так, водитель, управляющий грузовиком на основании трудового договора, не имеет прав на владение предоставленной машиной, поэтому в случае нарушений риски несет собственник.

Автоновости,Владимир Путин,Конституционный суд,
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