Путин подписал закон о штрафах за нарушение перевозок грузов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, по которому административные штрафы за нарушения правил движения тяжеловесных или крупногабаритных автомобилей будут обязаны платить только собственники. Об этом пишет ТАСС.

Ранее штрафы были предусмотрены как для водителей грузовых автомобилей, так и для их владельцев. Теперь же штрафы будут платить только собственники.

Также согласно новым нормам, максимальный размер штрафа для собственников транспортных средств за превышение допустимых габаритов грузовика или массы транспортного средства был сокращен до 400 тыс. рублей.