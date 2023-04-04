Иранские автомобили Saipa: чем они лучше Lada

Иранский автопроизводитель Saipa выходит на наш рынок с морально устаревшими моделями. Однако они станут самыми доступными иномарками и составят конкуренцию продукции АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба Saipa Пресс-служба Saipa

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Последний год новинки на российском авторынке были исключительно китайскими, причем даже на легковые модели цены оказались под 2 миллиона и выше, не говоря уже о кроссоверах и внедорожниках. В результате сегмент доступных седанов и лифтбеков практически полностью остался в распоряжении АвтоВАЗа. Впрочем, уже скоро здесь должны появиться иранские автомобили Saipa - компактные хэтчбек Quik и седан Saina, основанные на модели Kia Pride конца 1980-х гг., а также флагманский седан Shahin, который создан на платформе Toyota Yaris образца 2005 года. Предварительная стоимость этих моделей составит от 1 миллиона до 1,7 млн рублей.

В настоящее время в Россию должны поступить автомобили для сертификационных испытаний, а продажи планируется официально запустить с 1 июня 2023 года. До этого срока компания "Бест Моторс", ставшая дистрибьютором марки Saipa в нашей стране, рассчитывает поставить в дилерскую сеть партию из 1000 машин. Официальная гарантия на автомобили Saipa составляет 2 года или 80 тыс. км пробега, однако компания "Бест Моторс" ведет переговоры с иранской стороной об увеличении гарантийного срока до 3 лет или 100 тыс. км.

По словам руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, Saipa выходит на рынок России с наиболее дефицитными легковыми моделями и может занять нишу как отечественных, так и корейских автопроизводителей. Особенно, с учетом того, что спрос на доступные автомобили очень высок в регионах, а также они востребованы среди автопарков каршеринга и такси. К тому же автомобили Saipa имеют комплектации с вариатором, ABS и другими опциями, которые в настоящее время недоступны для моделей Lada. При этом нельзя сказать, что на машины из Ирана установлена техника последнего поколения, поэтому возникают вопросы к их безопасности.

"Чтобы отнять значительную долю рынка у АвтоВАЗа, иранский производитель должен справиться с проблемами, связанными с качеством и надежностью своих автомобилей, а также уложиться в заявленный диапазон цен, ведь именно стоимость может стать решающим фактором при выборе машины покупателями", - комментирует главный аналитик автомобильного сайта "Дром" Игорь Олейников.

Не вызывают доверия

Пресс-служба Saipa

В дальнейшем на российском рынке ожидаются кросс-хэтчбек Saipa Atlas (рестайлинговая версия Quik), а также новый кроссовер, который еще не представлен даже на иранском рынке. Кроме того, в Россию планируется поставлять пикапы дочернего бренда Zamyad, а также Saipa-151 и Padra.

В целом за первый год планируется реализовать в России не менее 10 тыс. автомобилей Saipa и открыть 120 автосалонов, которые будут расположены в европейской части России. В дальнейшем дилерскую сеть планируется расширять за Урал. А план продаж на 3 года составляет 45 тыс. машин.

Более того, в настоящее время рассматривается возможность организации производства автомобилей Saipa на простаивающем заводе в Санкт-Петербурге, где ранее выпускались грузовики MAN. Стоит отметить, что Saipa самостоятельно выпускает до 98% комплектующих для своих моделей, включая двигатели и трансмиссии (в том числе АКП), а также АБС и подушки безопасности.

Между тем, опрос пользователей "Дрома" показал, что большинству автолюбителей (83%) не нравятся автомобили иранского бренда. Многие из них критически отнеслись к выходу Saipa на российский рынок: "Не будут брать. По такой цене будут брать "Гранты" и "Весты", а не неведомых зверюшек". Некоторые пользователи отметили высокий уровень локализации иранских машин: "Да, всё-таки локализация 98% - это похвально! Молодцы иранцы!"

В свою очередь, директор розничных продаж АГ "Авилон" Ренат Тюктеев считает, что выход новых брендов на российский рынок позитивно скажется на покупательской активности. На примере автомобиля Jetta VA3, стоимость которого на рынке начинается от 1,7 млн рублей и который пользуется огромным спросом, можно сказать, что более доступная модель точно станет востребована в нашей стране.