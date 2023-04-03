АвтоВАЗ выпускает некомплектные модели LADA Vesta NG

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель АВТОВАЗ выпустит около 1000 некомплектных автомобилей LADA Vesta NG. На полноценную сборку влияет отсутствие стабилизатора поперечной устойчивости. Отмечается, что поставщик деталей находится в Чехии.
По данным источника, после налаживания импорта все модели будут оснащены недостающей позицией. Однако сейчас собранные машины накапливаются на предприятии.
Также известно, что для LADA Vesta NG актуален дефицит дверных петель. Ранее появлялась информация, что модели LADA будут выпускаться только в нескольких цветах из-за отсутствия необходимой краски.