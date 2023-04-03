АвтоВАЗ выпускает некомплектные модели LADA Vesta NG

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель АВТОВАЗ выпустит около 1000 некомплектных автомобилей LADA Vesta NG. На полноценную сборку влияет отсутствие стабилизатора поперечной устойчивости. Отмечается, что поставщик деталей находится в Чехии.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

По данным источника, после налаживания импорта все модели будут оснащены недостающей позицией. Однако сейчас собранные машины накапливаются на предприятии.