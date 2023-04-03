Новые Passat, Tiguan и T-Roc станут последними авто Volkswagen с ДВС

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер рассказал о будущем бренда. Во время интервью эксперт сообщил о том, как стремление к нулевому выбросу сигнализирует о начале конца для автомобилей с ДВС. Шефер отметил, что практически закончил выпуск авто с двигателями внутреннего сгорания, пишет SPEEDME.RU.

Фото: Volkswagen Volkswagen

По данным источника, в этом году выйдут Passat нового поколения и Tiguan. В 2024 году пройдет презентация Tayron, а ещё через год появится обновленный T-Roc. Шефер говорит, что это будут последние автомобили с ДВС следующего поколения, которые будут доступны в 2030-х годах.