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50 минут назад

Планы Mazda: роскошь по цене ниже, чем у "немцев", и электричество

Российская Газета

О планах японской компании в беседе с Automotive News рассказал Том Доннелли, новый генеральный директор Mazda North American Operations. Стратегия подразумевает два этапа.

Планы Mazda: роскошь по цене ниже, чем у "немцев", и электричество
Фото: MazdaMazda

Первый этап предусматривает выпуск кроссоверов CX-90 и CX-70 - моделей, которые предлагают стильный дизайн, большой набор опций, классическую компоновку с рядной "шестёркой" и гибридные трансмиссии. Да, аналогичное предложение есть, например, и у "немцев", но "Мазда" предлагает всё по более привлекательной цене. CX-90 уже представлен, CX-70 дебютирует до конца года.

Второй этап развития марки завязан на электрификации модельной линейке, на тотальной электрификации без полумер в виде гибридов. Все модели Mazda получат электрическую версию к 2030 году. В настоящее время у японской компании есть только одна "электричка" - MX-30 с запасом хода 161 км.

"Мы думаем, что есть клиенты, которым не нужен автомобиль с автономностью от 160 до 400 км, и MX-30 - то, что им нужно, а те, кто пока беспокоится о запасе хода, что они не смогут добраться туда, куда нужно, потому что сядет батарея, и по другим причинам должны присмотреться к плагин-гибридам (PHEV-версия есть у CX-90 - прим. "РГ")", - сказал Доннелли.

Кроме рынка США Mazda рассматривает усиление присутствия на европейском рынке, для которого к выходу готовят преемника CX-8.

Автоновости,Mazda,
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