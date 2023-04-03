Планы Mazda: роскошь по цене ниже, чем у "немцев", и электричество

"Мы думаем, что есть клиенты, которым не нужен автомобиль с автономностью от 160 до 400 км, и MX-30 - то, что им нужно, а те, кто пока беспокоится о запасе хода, что они не смогут добраться туда, куда нужно, потому что сядет батарея, и по другим причинам должны присмотреться к плагин-гибридам (PHEV-версия есть у CX-90 - прим. "РГ")", - сказал Доннелли.