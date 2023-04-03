Пернатая угроза: ДТП с птицей грозит крупными убытками

Автомобилистам на дорогам приходиться уклоняться не только от столкновения с людьми и животными, но и с птицами. Тем более, что такие аварии могут привести к довольно серьезному ущербу.

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Одна из недавних выплат страховой компании "Согласие" в этом году - возмещение в размере 10,5 млн рублей - произошла из-за попадания птицы в двигатель взлетающего самолета, выполнявшего рейс из Новосибирска в Москву. На борту находились 154 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал, лайнер успешно приземлился в Шереметьево, так как происшествие не привело к существенным сбоям. К сожалению, не все подобные инциденты заканчиваются столь же удачно, и пернатые нередко становятся виновниками авиакатастроф. Специалисты "Согласия" рассказали, насколько птицы опасны для автомобилистов.

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Средний размер выплаты по КАСКО за автомобили, поврежденные из-за птиц, составляет 55 тысяч рублей, подсчитали эксперты. В прошлом году чаще всего сталкивались с птицами водители Toyota и Renault (по 10,61% случаев). Также "пернатая угроза" доставила неприятности владельцам BMW (7,58%), Lada (6,06%), Lexus (4,55%), Chery (3,03%) и авто других марок - Kia, Volkswagen, Mazda, Skoda, Peugeot, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Land Rover, Ford, Nissan.

"По полису ОСАГО такие случаи не являются страховым событием. Выплаты могут быть перечислены, если автомобиль застрахован по КАСКО. Обычно в подобных ситуациях страдает лобовое стекло и передний бампер, несколько реже - фары и зеркала заднего вида. В целом стоит отметить, что столкновения с птицами происходят достаточно редко и, как правило, не приводят к существенным повреждениям. Для сравнения - средний ущерб по КАСКО из-за столкновений транспортных средств почти в 2,5 раза выше: 134,8 тысячи рублей", - уточнили специалисты "Согласия".

Наибольшее количество таких происшествий в 2022 году было зафиксировано в июле и сентябре: на эти месяцы пришлось по 15,2% всех произошедших за год инцидентов. На третьем месте - апрель: 12,2%. Реже всего птицы атаковали автомобили в январе, феврале, ноябре и декабре: от 1,52 до 3,03% случаев в месяц.

Самый большой ущерб нанесла птица, которая врезалась в Lexus LX на дороге в Кузбассе: сильно повредились фара и передний бампер. Выплата по страховке составила 404,2 тысячи рублей.