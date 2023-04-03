Затраты россиян на такси выросли за год на 20%

С начала марта 2022 года по 1 марта 2023 года затраты россиян на такси выросли на 20%. В среднем за этот период граждане РФ стали расходовать по 14,4 тыс руб. на услуги такси, против 12 тыс. руб. за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в исследовании инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг» (есть у «Газеты.Ru»).

«Около 44% россиян при заказе автомобиля такси делают свой выбор в пользу класса «эконом», 36% — «комфорт», 12% — «бизнес», 8% — другие», — отметил основатель «ГТК-Холдинг» Саид Залиев.

Порядка 25% граждан тратят в год на услуги такси от 1 до 3 тыс. руб., 22% — от 3 до 5 тыс. руб., 21% — от 5 до 10 тыс. руб., 23% — от 10 до 15 тыс. руб., 9% — более 15 тыс. руб.

По данным компании, средняя стоимость поездки на такси составляет от 550 до 580 руб., а среднее время не превышает 10-12 минут.