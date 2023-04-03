$76.45+0.1482.39-0.75
31 минуту назад

Затраты россиян на такси выросли на 20%

Газета.Ru

С начала марта 2022 года по 1 марта 2023 года затраты россиян на такси выросли на 20%. В среднем за этот период граждане РФ стали расходовать по 14,4 тыс руб. на услуги такси, против 12 тыс. руб. за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в исследовании инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг» (есть у «Газеты.Ru»).

Затраты россиян на такси выросли за год на 20%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Около 44% россиян при заказе автомобиля такси делают свой выбор в пользу класса «эконом», 36% — «комфорт», 12% — «бизнес», 8% — другие», — отметил основатель «ГТК-Холдинг» Саид Залиев.

Порядка 25% граждан тратят в год на услуги такси от 1 до 3 тыс. руб., 22% — от 3 до 5 тыс. руб., 21% — от 5 до 10 тыс. руб., 23% — от 10 до 15 тыс. руб., 9% — более 15 тыс. руб.

По данным компании, средняя стоимость поездки на такси составляет от 550 до 580 руб., а среднее время не превышает 10-12 минут.

Ранее сообщалось, что Минтранс разрабатывает механизм, который лишит водителей такси возможности работать более 12 часов, меняя агрегаторов.

Автоновости,Минтранс РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий