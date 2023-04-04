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7 минут назад

В России начались продажи кроссовера Jetour X95 по цене от 2,45 млн рублей

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В России стартовали продажи флагманских кроссоверов бренда Jetour, который принадлежит компании Chery.

Флагманский кроссовер Jetour X95 продают в России по цене от 2,45 млн рублей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как сообщает «Российская газета», Jetour X95 является наиболее крупной моделью в линейке, длина которой составляет 4875 мм. Данные характеристики делают модель более габаритным, чем автомобиль Hyundai Santa Fe.

Для транспортного средства доступен один двигатель – 1.6 TGDI из семейства Acteco мощностью 197 лошадиных сил, а также 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Привод передний.

Jetour X95 доступен для покупки только в нескольких городах России – в Краснодаре, Хабаровске и Сургуте. Цены начинаются от 2,45 млн рублей.

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