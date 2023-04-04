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16 минут назад

На "Автоторе" стартовал выпуск китайских автомобилей BAIC

Российская Газетаиещё 3

На калининградском заводе "Автотор" начался выпуск автомобилей китайского бренда BAIC, который будет впервые представлен на российском рынке.

"Автотор" начал выпуск китайских автомобилей BAIC
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

На конвейер сейчас поставлены две модели: компактный 5-местный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus. Начало продаж этих автомобилей в России запланировано на второй квартал 2023 года.

"В этом году мы планируем запустить на российский рынок 7 моделей BAIC, среди которых один седан, три "паркетных" городских кроссовера (SUV), два внедорожника и один электромобиль", - сообщил на торжественной церемонии запуска производства генеральный директор BAIC International Янг.

Комплектующие для автомобилей поставляются с предприятий BAIC в КНР. Пока обе модели выпускаются на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня, но локализация будет углубляться.

Кроссовер BAIC X35

Для начала планируется производство на месте аккумуляторных батарей, стекол, бамперов, бачков омывателей, дисков и шин, сидений, выхлопных систем и других компонентов. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

"Автотор" планирует также совместный с BAIC выпуск моделей автомобилей на электротяге. Для них предполагается использовать электродвигатели, редукторы, инверторы, системы управления и другие комплектующие собственного производства, к выпуску которых калининградское предприятие приступит в 2024 году.

Это уже второй китайский бренд, запущенный калининградским концерном в текущем году. В январе здесь стартовало производство городского седана Kaiyi E5, продажи которого начались в России в марте.

BAIC U5 plus
Автоновости,
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