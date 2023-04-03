Необычный MINI саудовского принца продадут с аукциона

На аукцион выставлен уникальный MINI саудовского принца. Хэтчбек был построен ателье Tickford в единственном экземпляре. Он отличается оформление передка со сдвоенными фарами и отделкой салона, как у моделей Aston Martin. Кресла Recaro здесь обиты дорогой кожей, а декоративные накладки сделаны из капа грецкого ореха. Предварительная цена хэтчбека — 60–80 тысяч фунтов стерлингов, или 5,8—7,7 миллиона рублей.

Фото: © Bonhams © Bonhams

За двухвековую историю кузовное ателье Tickford (также известное как Salmons & Sons) построило много удивительных автомобилей. Например, хэтчбек Frazer-Tickford Metro, созданный, когда Tickford принадлежал Aston Martin и фактически являлся его инжиниринговым крылом. Или чудаковатый MINI 1000 HLE для саудовского принца. Переделка машины якобы обошлась в 50 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет умопомрачительные 150 тысяч (14,5 млн рублей).

Bonhams

Bonhams

Bonhams

Bonhams

Стэки фар, заглушка на месте решетки радиатора и передний спойлер — всё это работает на создание причудливого облика. Концептуально же MINI by Tickford напоминает работы другой британской мастерской — Нarold Radford & Co Limited. Однако если «Мини» от Ратфорда легко можно было назвать крошечными «Роллс-Ройсами», то у Tickford выходили компактные «Астоны». Для этого салоны обивали дорогой кожей и отделывали капом грецкого ореха.